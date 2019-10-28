Devlet teşvik etti, köylüler tekrar tarıma döndü Yıllardır unutulmaya yüz tutulmuş yerli pirinç üretimine çiftçilerden rağbet

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör olaylarından dolayı üretim yapılamayan boş araziler, devletin destekleriyle yeniden tarım yapılabilir hale geldi.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde güvenliğin sağlanmasıyla beraber çeltik ve susam üretimine başlandı. Bereketli topraklarında başlatılan üretim, devlet garantili mahsullerin alımıyla beraber yöredeki çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçilerden Abdullah Demirel (65), yıllardır tarlalarını ekemediklerini belirterek, “Kaymakamlığımız, Zap markası adı altında yerli ve organik olan ürünlerin yetiştirilmesi için bizleri teşvik etti. Bizlerde yıllardır boş olan tarlalarımızda susam, çeltik, mısır ve buğday üretimine başladık. Hayvan gübresi kullanılarak ve kimyasal ilaçlardan uzak durarak yerli mahsul üretmeye başladık. Hem tarlalarımız boş kalmadı hem de ekonomik anlamda bir kazanç elde ettik” dedi.

Kaymakam Murat Öztürk ise, Çukurca'nın tarıma çok elverişli bir yer olduğunu belirterek, çiftçiler tarafından üretilen ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyledi. Aile destek merkezi bünyesinde oluşturdukları Zap markası adı altında üretilen ve hazırlanan ürünlere oldukça rağbet olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, “Bu anlamda hem çiftçimiz kazanıyor hem de ilçemizin ekonomisi kalkınıyor” ifadelerini kullandı.

HAKKARİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

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