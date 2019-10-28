Hakkari Valiliğinden ‘özel güvenlik bölgesi’ açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari Valiliğinden ‘özel güvenlik bölgesi’ açıklaması

İHA

Hakkari genelindeki 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari genelindeki 5 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge, 29 Ekim 2019 günü saat 00.00.01’den 12 Kasım 2019 günü saat 23.59.59’a kadar, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.
‘Açıklamada, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

HAKKARİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:18
  • ÖĞLE 11:54
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet teşvik etti, köylüler tekrar tarıma döndü Yıllardır unutulmaya yüz tutulmuş yerli pirinç üretimine çiftçilerden rağbet
YEREL HABERLER Devlet teşvik etti, köylüler tekrar tarıma ...
Hakkari'de 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi
Kaymakam Doğramacı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı muhtarlarla bir araya geldi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari Belediyesi tehlikeli menfezi onardı
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesi tehlikeli menfezi onardı
Hakkari’deki su tahliye kanallarında çalışma
YEREL HABERLER Hakkari’deki su tahliye kanallarında çalışma
DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin ikincisi Hakkari’de tamamlandı
YEREL HABERLER DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin ikincisi ...
Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı
Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Hakkari polisinden eğitime destek
YEREL HABERLER Hakkari polisinden eğitime destek
Yüksekova’da yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Yüksekova’da yol yapım çalışması
Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmaları inceledi
Hakkari Belediyesinden yol yıkama çalışması
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden yol yıkama çalışması
Kaymakam Doğramacı, çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı, çalışmaları denetledi
Hakkari'de trafik, kadın polislere emanet
YEREL HABERLER Hakkari'de trafik, kadın polislere emanet
Kocaeli’nden Hakkari'ye gelen öğrencilerden asker selamı
YEREL HABERLER Kocaeli’nden Hakkari'ye gelen öğrencilerden asker ...
Türk Kızılayı Hakkari Şubesinden spora destek
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Hakkari Şubesinden spora destek
AK Parti Hakkari “Genişletilmiş İl Danışma Meclisi” toplantısı
YEREL HABERLER AK Parti Hakkari “Genişletilmiş İl Danışma Meclisi” ...
Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı
Tahrip olan yollardaki asfalt yama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Tahrip olan yollardaki asfalt yama çalışması sürüyor
Yüksekova’da inşaat çöktü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Yüksekova’da inşaat çöktü: 5 yaralı
Çukurca belediyesi hizmet filosuna yeni araçlar ekledi
YEREL HABERLER Çukurca belediyesi hizmet filosuna yeni araçlar ...
Sümbül Dağı'nda sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara buldular
YEREL HABERLER Sümbül Dağı'nda sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X