Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkâri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

HAKKARİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:57

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:52

AKŞAM 17:20

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.