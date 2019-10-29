İran sınırında atletizm yarışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Esendere beldesinde 200 öğrencinin katılımıyla atletizm yarışması yapıldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafında Esendere Gümrük Kapısı’nda startı verilen koşu, iki kilometre uzaklıktaki Esendere Belediyesinin önüne son buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin de görev aldığı koşuda erkeklerde Bünyamin Çoban, kızlarda ise İlknur Bakıcı birinci oldu.

Yarışlarını birinciliklerle tamamlayan Bünyamin ve Bakıcı ödüllerini Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’dan aldı.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, Cumhuriyetin 96. yılını kutladığımız bu güzel günde böylesine bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,1923 yılının 29 Ekim günü yeni Türk devletinin yönetim şeklini belirlediğinde, kendisinin ve milletinin en büyük eseri olarak nitelendiriyordu Türkiye Cumhuriyeti’ni. Bu güzel eseri kimlere emanet etmesi gerektiğine de çoktan karar vermişti. Elbette en çok güvendiği gençlere şu sözleriyle emanet ediyordu, ‘Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.’ Demişti. Biz de Atamızın en güzel eseri olan Cumhuriyete saygımızı göstermek amacıyla temiz nesillerin kaynağı olan sporu kullanıp Esendere Gümrük Kapısı'ndan Esendere Belediyesine kadar 2 kilometre koştuk. Biz de Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak gençlerimizin Cumhuriyetin en büyük teminatı olduğuna inanıyoruz ve bu vesile ile Cumhuriyetimizin 96. yılını bir kez daha kutluyoruz” dedi.

Yarışmayı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Jandarma Karakol Komutanı Ali İhsan Yüksel, Gümrük ve Ticaret İşletmeleri Müdürü Burak Top, muhtarlar ve veliler de izledi.

HAKKARİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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