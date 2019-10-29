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Hakkari’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hakkari’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Hakkari’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Tebrik kabulünün ardından kutlamalar Merzan Şehir Stadyumunda devam etti. Vali Akbıyık’ın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasından ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu. Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Akbıyık, “Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin sonunda kurduğu Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. Bugün bizim en büyük bayramımız, hepimize kutlu olsun” dedi.
Kutlamalar, değişik okullardaki öğrencilerin şiir okuması ve geçit töreni ile sona erdi. Törenin sonunda Vali Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Hamdi Ünal Akmeşe tarafından kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilere değişik hediyeler verildi.
Kutlamalarda yerini alan Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt ve ekibi, öğrencilere helva ikramında bulundu.
Törene; Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı ve İdris Koç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

HAKKARİ

29 Ekim 2019 Salı

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  • AKŞAM 17:18
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