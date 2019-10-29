Başkan Dündar, üniversiteye hazırlanan öğrencileri ziyaret etti

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede üniversiteye hazırlanan gençleri ziyaret etti.

Gençlerle yakından ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Dündar, “Gençlerimizin geleceklerini daha iyi inşa edebilmeleri için iyi çalışma ortamlarına ihtiyaçları var. Bu konuda gençlerimizin görüş ve taleplerini dinledik. Onlar için gerekli kaynakları sağlayıp en iyi çalışma ortamını hazırlayacağız” dedi.

HAKKARİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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