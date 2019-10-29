Şemdinli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçe Kaymakamı Yakup Güven’in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program spor salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunması ve değişik gösterilerin yapılmanın ardından tören sona erdi. Törene; Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

HAKKARİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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