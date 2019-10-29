Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

HakkariÇukurca karayolunda bir aracın çarptığı ve sağ ayağı kırılan köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Gelen bir ihbar üzerine Hakkari Çukurca karayolu üzerinde bulunan bir beton şantiyesi yakınlarında bir aracın çarptığı ve sağ ayağı kırılan yavru köpek için veteriner ekipleri seferber oldu. Bölgeye giden Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı yavru köpeğe ilk müdahaleyi burada yaparak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirerek tedavi altına aldı.

Belediye Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Tekniker Fatih Çiftçi tarafından ayağı alçıya alınan yavru köpek, klinikte müşahede altına alındı.

HAKKARİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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