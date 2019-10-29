El ele veren gençler, köylerindeki çöpleri temizledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde ikamet eden gençler, elbirliğiyle köy ve çevresini çöplerden temizledi.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünün gençleri, temizlik yapmak için harekete geçti. Köyün çevresini ve içinden geçen dereye atılan çöpleri toplayan gençler, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için herkesin çevresine ve doğasına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Köy sakinlerinden Atakan Açıkel, amaçlarının çevre ve doğaya dikkat çekmek olduğunu belirtti. Açıkel, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin çevresine, köyüne ve yaşadığı bölgeye sahip çıkması gerekir. Temizlik adına hepimiz bulunduğumuz yerden sorumluyuz. Köyümüzün içinden geçen dere ayrı bir güzellik katıyor. Gelişi güzel atılan çöpler köy içinden geçen dereyi kirletmekle kalmayıp, etrafa çirkin bir görüntü ve köy sakinlerinin sağlığını da tehdit etmekte. Biz köy gençliği olarak toplanıp böyle bir temizliğe karar verdik. Emeği geçen tüm köy sakinlerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

HAKKARİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:58

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