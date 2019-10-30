3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda içme suyu çalışması

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda yürütülen içme suyu çalışmaları tamamlandı.

Kentin kış aylarında susuz kalmaması için bölgede ilave su kaynağı çalışması başlatan belediye ekipleri, soğuklardan korunmak için yaktıkları ateş karşısında ısındılar. Çevresine karların yağdığı ve dondurucu soğukların baş gösterdiği 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, buradaki içme suyu çalışmalarını tamamladı.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Okay ve beraberindeki ekip, Berçelan Yaylası’nda bulunan 3 ayrı çeşmeyi kendi imkanlarıyla şehir şebekesi su isale hattına bağladıklarını söyledi.

HAKKARİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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