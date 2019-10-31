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Hakkari’de sokak hayvanın bakım ve tedavileri yapıldı

İHA

Hakkari’de sokak hayvanın bakım ve tedavileri yapıldı

Hakkari Belediyesince trafik kazası ve çeşitli nedenlerle getirilen onlarca sokak hayvanın tedavi ve bakımlarını gerçekleştirildi.
Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları dışında yaban hayatında, dağ keçisi, kartal, baykuş, şahin, tilki ve sincap gibi türlerinde bakım ve tedavilerini yaparak tekrar yaban hayata geri bırakıyor. Klinikte en çok tedavi altına alınan sokak hayvanlarının başında ise kedi ve köpeklerin geliyor. Trafik kazası ve bakımsızlıktan halsiz düşen hayvanlar, bu merkezde tedavi altına alınarak tedavi ve bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hakim Faysal Cindioğlu, Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi’nin elinde şifa bulan onlarca kedi ve köpeğin ise sağlığına kavuşturuluyor. Bakımı ve tedavisi tamamlanan 604 sokak hayvanı yasa gereği tekrar alındıkları ortama küpeleri takılarak geri bırakılıyor.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sevgisini aşılama amacıyla kentte bulunan eğitim kurumlarının minik öğrencilerine de kapılarını açtıklarını belirttiler. Hayvan sevgisi konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade eden yetkililer, klinikte tedavi altında bulunan tüm sokak hayvanların günlük tedavi ve bakımlarının yapıldığını söylediler.

HAKKARİ

31 Ekim 2019 Perşembe

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