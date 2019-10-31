Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde yan yana duran hilal ve yıldız Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen ve Türk bayrağını anımsatan hilal ile yıldızın buluşması görsel bir şölen sundu. Hilal ile yıldızın bu buluşmasını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

HAKKARİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:16

YATSI 18:32

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