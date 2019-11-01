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'Sınır Kartalları' nöbette

DHA

HAKKARİ'nin, Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde görev yapan Özel Hareket polisleri, ilçe merkezinin çevresindeki her biri kartal yuvasını andıran yüksek rakımlı tepelerde 24 saat nöbet tutuyor. Kendilerini 'Sınır Kartalları' olarak tanımlayan polisler, bölgede kuş uçurtmuyor.

HAKKARİ'nin, Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde görev yapan Özel Hareket polisleri, ilçe merkezinin çevresindeki her biri kartal yuvasını andıran yüksek rakımlı tepelerde 24 saat nöbet tutuyor. Kendilerini 'Sınır Kartalları' olarak tanımlayan polisler, bölgede kuş uçurtmuyor.
Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan, geçen yıllarda adı terör olayları ile anılan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde huzur hakim oldu. Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü kapsamlı ve başarılı operasyonlar sayesinde bölgede terör bitme noktasına geldi.
Kendilerine `Sınır Kartalları´ diyen Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağıl Özel Harekat Şubesi´nde görevli polisler, ilçeyi kuşbakışı gören yüksek rakımlı tepelerdeki üs bölgelerinde nöbet tutuyor. Bu üs bölgelerinden biri de Irak sınırının sıfır noktasındaki bin 500 rakımlı Kiyaris Tepe´de kurulu bulunuyor. Tepe, keskin yamaçları ve yalçın kayalıklar nedeniyle adeta bir kartal yuvasını andırıyor. Burada görevli polisler, son teknoloji cihazlar ve üstün silahlar kullanıyor. Termal kameralardan yararlanarak sürekli gözleri sınırda, elleri tetikte olan polisler, bölgede adeta kuş uçurtmuyor.
Vatanları için kutsal bir görev yaptıklarını belirten polisler, her türlü tedbiri aldıklarını ve 24 saat esasına göre görev yaptıklarını ifade etti. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten polisler, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere Türk milletine selam gönderdi.

HAKKARİ

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:22
  • ÖĞLE 11:54
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:31
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