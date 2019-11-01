İkiyaka Dağları’nda terör operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda tespit edilen mağarada patlayıcı madde ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları’nda tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada; 20 adet dolu büyük tüp, 30 adet elektrikli fünye, 10 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere 3 adet kesilmiş büyük tüp, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, 1 adet jeneratör, 2 adet delicikırıcı, 1 adet 100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:01

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