İkiyaka dağlarında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait muhimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Yüksekova ilçesi İkiyaka dağlarına operasyon düzenledi. Bölgede tespit edilen mağara içerisinde yapılan aramada; 30 elektrikli fünye, 10 EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 500 metre elektrik kablosu, 200 litre jelikan içerisinde mazot, 1 jeneratör, 2 hilti, 1100 metre uzunluğunda havalandırma borusu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



HAKKARİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:01

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