Vali Akbıyık, kayak merkezinde incelemelerde bulundu

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2 bin 500 rakımlı kayak merkezinde yapımı tamamlanan 4’lü telesiyej ve 3 bin 500 metrelik yeni pist alanında incelemelerde bulundu.

Vali İdris Akbıyık, il merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada yapımı tamamlanan dörtlü telesiyej ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Kayak merkezinde basın mensuplarına açıklama yapan Vali Akbıyık, “Kayak merkezinde bir suni göl oluşturuyoruz. İnşallah burayı hem kış turizmine hem de yaz turizmine kazandıracağız. Ayrıca burada bir otel projemiz var. İl Özel İdaresince ihalesini yaptık. 150 yataklı. İnşallah 2 yıla kadar bu projemiz de tamamlanacak. Hakkari kayak merkezi, çevre illerin yanı sıra Irak ve İran'dan gelenler için de önemli bir kayak merkezi olacak'' dedi.

Kayak merkezinin normal sezondan bir ay önce açıldığını ve bir ay geç kapandığını dile getiren Akbıyık, ''Dolayısıyla kayak severler açısından, kış turizmi açısından önemli bir imkân. Bu sene kayak severlerimiz daha uzun bir piste, daha rahat telesiyeji kullanarak kayaklarını yapabilecekler. İnşallah bu Hakkari'mizin de gelişmesinde, kalkınmasında diğer değerlerimizle beraber dağ turizmi ve inanç turizmi ile önemli katkı yapacağını bekliyoruz” diye konuştu.

Vali Akbıyık, burada görev alan personele görevlerinde kolaylıklar diledikten sonra il merkezine geçti.

HAKKARİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:01

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