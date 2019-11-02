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Duyarsız vatandaşların attığı 1 ton çöp toplatıldı

İHA

Hakkari'de bazı duyarsız mahalle sakinlerinin bir caminin önünde bulunan açık alana attığı yaklaşık bir ton çöp Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Duyarsız vatandaşların attığı 1 ton çöp toplatıldı

Hakkari’de bazı duyarsız mahalle sakinlerinin bir caminin önünde bulunan açık alana attığı yaklaşık bir ton çöp Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.
Gazi Mahallesi H. İbrahim Şen Camii karşısında bulunan bahçeye duyarsız bazı mahalle sakinleri tarafından rastgele atılan yığınla çöp Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yaklaşık bir ton çöp toplandı.

HAKKARİ

02 Kasım 2019 Cumartesi

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