Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, sahasında ağırladığı Ankara Fomget Gençlik ve Spor Takımını 21 yendi.

Hakkari Merzan Şehir Stadyumunda oynanan maçı çok sayıda taraftan izledi. Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maçta, Hakkarigücü Spor üst üste ataklar yaparak rakibine zor anlar yaşattı. İlk yarısı 11 berabere tamamlanan maçın ikinci yarısında Hakkarigücü Spor topu ağlarla buluşturdu.

Maçta başka gol olmayınca Hakkarigücü Spor, sahadan 21 galip ayrıldı.

HAKKARİ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:13

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.