Hakkari Akif Ersoy MTAL galibiyetle döndü

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Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Bayan Voleybol Kulübü Mardin’de galibiyetle döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL, Mardin Mezopotamya Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mehmet Akif Ersoy MTAL’ın üstünlüğü ile devam eden maçta oldukça heyecanlı dakikalar yaşandı.

Rakibine zor anlar yaşatan Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL, müsabakanın sonunda Mardin Mezopotamya Spor Kulübünü 31'lik skorla yenerek galibiyetle döndü.

HAKKARİ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:03

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