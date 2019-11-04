Vali Akbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye başkanlığı makamında 15 değişik mahalle muhtarıyla bir araya gelen Vali Akbıyık, mahallelerin sorun ve sıkıntılarını tespit etmek, var olan eksiklikleri gidermek amacıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi. Mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini alan Vali Akbıyık, tespit edecekleri sorunları hep birlikte çözeceklerini belirtti.

Mahalle muhtarları ise, Vali Akbıyık’ın belediyedeki görevine başlamasıyla birlikte çalışmaların hızlandığını söyleyerek, mahallelerindeki sorun ve sıkıntıları kendisine aktardıklarını ifade ettiler.

Muhtarlar toplantısına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve birim müdürleri de hazır bulundu.

HAKKARİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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