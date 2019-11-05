Hakkari’de doğalgaz gazlama işlemi yapıldı

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BOTAŞ tarafından Hakkari Pig İstasyonuna gaz verildi.

Hakkari’nin Gazi, Bulak ve Yeni mahallelerine 500 adet servis kutusu takılarak 2 bin haneye doğalgaz arzı sağlanacağı belirtildi. Ortalama 20 kilometre hat çekilirken, ildeki doğalgaz döşeme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte gazlama işlemi yapıldı.

15 Ekim 2019 tarihinden itibaren Hakkari’de doğalgaz şirketinde abonelik işlemleri de başlatılmıştı.

HAKKARİ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:45

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