Havalimanı çalışanları halayda buluştu

Hakkarinin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyübi Havalimanı çalışanları bu sefer halayda buluştu.

Yeni Mahalle’de bulunan Selahattin Eyyübi Havalimanında çalışan Nuran İrge ve Hasan Özpazar, tanışarak hayatlarını birleştirdi. İrge ve Özpazar çiftinin Göngür Mahallesi’ndeki bir salonda düzenledikleri görkemli düğüne çok sayıda davetli katıldı. İrge ve Özpazar’ı yalnız bırakmayan iş arkadaşları, gün boyunca halay çekerek oynadılar.

Çiftin düğününe katılan Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, çalışanlarının mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Bizde bugün onları mutlu günlerinde yalnız bırakmadık. Çiftimize mutluluklar diliyorum” dedi.

İrge ve Özpazar çifti ise, çok mutlu olduklarını belirterek, “Her gün aynı mesleği paylaşan arkadaşlarımızı bu mutlu günümüzde görmekten çok mutluyuz. Çünkü sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Başta Havalimanı Müdürümüz Sezgin Değirmenci olmak üzere tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

HAKKARİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:10

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.