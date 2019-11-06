Hakkari’de içme suyu ishale hattı arızası giderildi

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Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu ishale hattı arızası giderildi.

Otluca köyü yolunda patlayan ve yola zarar veren içme suyu isale hattının onarılması için belediye ekipleri harekete geçti. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Okay ve beraberindeki ekipler, arızayı tespit ederek çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda yola zarar veren içme suyu şebekesi onarılarak yeniden su verilmeye başlandı.

HAKKARİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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