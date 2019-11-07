Yüksekova’da ‘Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır’ etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki öğretmenler, ‘Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır’ sloganıyla maske taktı.

Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske takarak öğrencilere lösemi hakkında bilgilendirme yaptı. Bir ders boyunca tüm okulun öğretmenleri maske takarak hem derste hem de okul genelinde yürütülen programda lösemi hastalığına dikkat çektiler.

Öğretmen Fatih Onaylı, İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri olarak lösemi hastalığına yönelik öğrencilerde farkındalık oluşturmak için derslere maske ile girdiklerini belirterek, “Öğrencilere lösemi hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Lösemi hastalığından korunmak için neler yapılabilir? Konularında bilgilendirme yaptık” dedi.

HAKKARİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:06

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