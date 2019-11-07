Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi

– Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devam eden çalışmaları denetledi.

Başlatılan bitümlü sıcak karışım (BSK) yol asfaltlama çalışmaları kapsamında Milli Egemenlik ve Anafartalar caddeleri tamamen asfaltlanırken, Kültür Sanat Caddesi’nin bir bölümü de asfaltlandı. 23 Nisan Caddesi’nin Cengiz Topel Caddesi’ne bağlanan yolunda ise zemin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, rutin olarak incelemelerde bulunduğu söz konusu yol çalışmalarını bugün de yerinde takip etti. İlgili birim amirlerinden çalışmaların gidişatı ile ilgili detaylı bilgi alan Doğramacı, yol üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti. Talep ve sorunlarını dinlediği esnafla bilgi alışverişinde bulunan Doğramacı’ya; Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Fen İşleri ile İmar İşleri Müdürü Erol Zirek v İpek Mahallesi Muhtarı Murat Balin eşlik etti.

HAKKARİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:09

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.