Hakkari’de “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri

Hakkari İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Mevlidi Nebi Haftası” etkinlikleri kapsamında kentteki birçok esnafın indirimli fiyatlarla satış yapacağı bildirildi.

Hakkari İl Müftülüğü, kentteki birçok esnafla görüşerek “Mevlidi Nebi Haftası” etkinlikleri kapsamında vatandaşlara indirim yapması çağrısında bulması üzerine esnaflar çağrıya anında yanıt vererek 814 tarihleri arasında indirim yapacaklarını belirttiler.

Hakkari İl Müftülüğü, 9 Kasım 2019 saat 13.00’da Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde “Mevlidi Nebi Haftası” nedeniyle düzenleyecekleri ve Selçuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Doç. Dr. Yusuf Acar’ın konuşmacı olarak katılacağı “Hazreti Peygamber ve aile” konulu konferansa tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

HAKKARİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:07

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