Kaymakam Doğramacı: “Bu hareket şehre ihanettir”

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, şehrin rögar kapaklarında ciddi eksiklikler olduğunu ve rögarların içine küllerin doldurulduğu hususunda ellerine gelen fotoğraflar bulunduğunu söyleyerek, “Ben bunu şöyle ifade ediyorum, bu hareket şehre ihanettir” dedi.

İlçede görev yapan ulusal ve yerel gazete temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Kaymakam Doğramacı, herkesin Mevlid Kandili’ni kutladı. Doğramacı, “Bizim başlatmış olduğumuz, valimizin ve Karayolları Genel Müdürlüğünün girişimleriyle ve bizim de takibimizle şu anda yapılan asfaltlama çalışması büyük bir hızla devam ediyor. Allah izin verirse ve havalar da müsaade ederse inşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Biz istiyoruz ki ilçemize kar düşmeden bütün bu çalışmaları bitirelim ve kışı Yüksekovalılar daha rahat geçirsinler. Tabi şu da bilinmeli ki elimizde bir sihirli değneğimiz yok. Her şey bir anda olma ihtimali yok ve her yerin olma ihtimali yok. Ancak bizim bütün arzumuz, gayretimiz biz burada görevdeyken bütün bu yollarla ilgili sıkıntılarımızı tamamen çözmek. İnşallah Yüksekovalıların da katkısıyla beraber bu işleri daha hızlı çözeceğiz” dedi.

Bir takım altyapı sıkıntılarından dolayı ilerlemekte güçlük çektiklerini daha öncede ifade ettiklerini söyleyen Doğramacı, “Vatandaşlarımızın da üzerinde düşen sorumlulukları var. Bu sorumluluklar yerine getirildiği takdirde hızla ilerleyebileceğiz. Ancak vatandaşlarımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesinden kaynaklı olarak ilerlememiz istediğimiz düzeyde olmuyor. Kanalizasyona bağlantılar eksik, su bağlantıları eksik, su bağlantısında yanlış bağlantılar yapılmış, bunların hepsini düzeltmek biraz vakit alıyor. İnşallah vatandaşlarımız buna gayret eder ve bir an önce bu sıkıntıları çözerlerse bizde hızlı bir şekilde kendi üzerimize düşeni yapmak için yola çıktık, gayret ediyoruz. Allah izin verirse de bu işleri güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında vatandaşlara bir duyuruda da bulunan Kaymakam Doğramacı, “Buradan bütün vatandaşlarımıza bir şey daha duyurmak istiyoruz. Bize gelen ihbarlar, bize gelen fotoğraflara göre şehrin rögar kapaklarında ciddi eksiklikler var, onlar ciddi sıkıntı. Artı rögarların içine küllerin doldurulduğu hususunda gelen fotoğraflar var. Ben bunu şöyle ifade ediyorum, bu hareket şehre ihanettir. Tek kelime ile söylüyorum, bu şehre ihanettir. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Birde su bağlantısı yaparken yapılan kazılardan kaynaklı olarak, bizim suyumuzun yüzde 50’si şu an boşa akıyor. Bütün herkesi bu konuda duyarlılığa bekliyorum ve Yüksekova’ya sahip çıkmak adına bu hususlarda, bu rögarların doldurulmasına, rögar kapaklarının çalınmasına ve suların boşa akmasından dolayı herkesi duyarlılığa bekliyorum. Bizi uyarsınlar, bize haber versinler, yapanları da şikâyet etsinler ki bu şehre sahip çıkılsın. Bu konuda herkese düşen görevler var ve hepimiz inşallah Yüksekova’yı yepyeni yaşanılabilir bir şehre dönüştürmek için gayret ediyoruz. Bu hususta inancımız da imanımız da tamdır. Bütün Yüksekova’da buna inansın. Bundan sonra daha düzenli, kuralları olan bir şehir olacak. Bu hususta çalışmalara başladık. İnşallah hakkıyla tamamlarız” şeklinde konuştu.

