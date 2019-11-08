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Hakkari’deki okullarda iş güvenliği denetimi

İHA

Hakkari'de "Güvenli OkulGüvenli Gelecek" temasıyla okullarda sivil savunma ve iş güvenliği denetimleri yapıldı.

Hakkari’deki okullarda iş güvenliği denetimi

Hakkari’de "Güvenli OkulGüvenli Gelecek" temasıyla okullarda sivil savunma ve iş güvenliği denetimleri yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma ve İş Güvenliği Birimi tarafından oluşturulan denetleme heyeti, okullarda denetim ve rehberlik faaliyetlerinde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, denetimde çatıdan kazan dairesine kadar okul binaları sivil savunma, iş güvenliği ve periyodik kontrollerin uzmanlarca yapıldığını söyledi. Müdür Gür, “Denetimlerde görülen eksiklikler gerekçeleriyle beraber kurum müdürlerine anlatıldığında, kurum müdürlerinin imkanlar dahilinde telafi etmek için gönüllü çaba gösterdikleri görülmektedir. Amacımız, okul güvenliğini tehdit eden çevresel faktörleri ve alınması gereken önlemleri belirlemek, okullar için uygun olan bir okul güvenlik planı hazırlanmasında okul yönetimi, öğretmenler ve okulda görevli diğer personelle işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak, okullarda yaşanabilecek olağanüstü durumlarda, alınabilecek tedbirleri belirleyici çalışmalar yapmak, kısa vadede yapılmakta olan ve diğer paydaşlarla işbirliği halinde çalışmalar yapmaktır” dedi.

HAKKARİ

08 Kasım 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 14:43
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  • YATSI 18:25
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