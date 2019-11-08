Kaza şehidinin eşine 'Şehadet  belgesi' verildi

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Tunceli'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından şehadet belgesini şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a takdim etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçen yıl 10 Nisan'da, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından, şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a şehadet belgesini teslim etti.

HAKKARİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:07

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