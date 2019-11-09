Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi

'Mars'a taşınmak için bir gemi gerekiyor'

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehiriçi trafiğini hafifletmek amacıyla geçici olarak yapılan otopark alan çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla Bulvar Caddesindeki Valilik Parkı yanında bulunan 7 bin metre kare alan üzerindeki geçici olarak yapılan otopark dönüştürme çalışmalarını denetledi.

HAKKARİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:07

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.