Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehiriçi trafiğini hafifletmek amacıyla geçici olarak yapılan otopark alan çalışmalarını yerinde denetledi.
Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla Bulvar Caddesindeki Valilik Parkı yanında bulunan 7 bin metre kare alan üzerindeki geçici olarak yapılan otopark dönüştürme çalışmalarını denetledi.
HAKKARİ
09 Kasım 2019 Cumartesi
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