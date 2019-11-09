“Mevlid-i Nebi” Programına kadınlardan yoğun ilgi

Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen “Mevlidi Nebi” haftası programına kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Hakkari Hacı Sait Camiinde düzenlenen “Mevlidi Nebi” haftası programına İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Fatma Abbasigil, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sabahat Gazioğlu, kurum müdürlerinin eşleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlidi şerif ile devam etti. Programda günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Fatma Abbasigil, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimizin veladetinin miladi seneyi devriyesinde, Peygamberimizi bir nebze olsa anmak, anlamak, anlatmak ve yüreklerimizde hissetmek istedik. Bizlerde niyetlerimizi halis tutup bugün Peygamber Efendimizi anarak hayatlarımıza bir kere daha nakşetmeyi umuyoruz. Bu anlamlı günü anarken siz kıymetli misafirlerimizin teşriflerinden dolayı ve ayrıca emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program ilahi dinletisi, dua, ödül töreni ve davetlilere verilen ikramlarla son buldu.

HAKKARİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:08

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