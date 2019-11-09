Hakkari’de anız yangını korkuttu

Hakkari’de çıkan anız yangını, korku ve paniğe neden oldu.

Dağgöl Mahallesi eski İmam Hatip pansiyonu yanında bulunan açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle ev ve bahçelere doğru ilerlemesi üzerine Hakkari Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile ev ve bahçelere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinleri, hızlı bir şekilde yangın bölgesine gelen itfaiye ekibine teşekkür etti.

HAKKARİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:07

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.