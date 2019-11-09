Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu kuruldu

DHA

HAKKARİ'de şehit ve gazi aileleri, 'Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu' altında birleşti. Federasyon başkanlığına seçilen Abdurrahman Er, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüm illerdeki derneklerin, federasyona katılım yapmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

HAKKARİ'de şehit ve gazi aileleri, 'Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu' altında birleşti. Federasyon başkanlığına seçilen Abdurrahman Er, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüm illerdeki derneklerin, federasyona katılım yapmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Dernek binasında basın açıklaması yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Abdurrahman Er, Hakkari'de ilk kez kurulan federasyonun adının Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu olduğunu söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gazi ve şehit aileleri ile alakalı dernekleri bir çatı altında toplamak amacıyla federasyonun kurulduğunu belirten Er, federasyonun yönetim kurulu başkanlığına ise kendisinin seçildiğini söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüm illerdeki derneklerin federasyona katılım yapmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Er şöyle konuştu:
"Amacımız, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak ve devam ettirmek uğruna, şehit ve gazi olan asker, polis, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ile, sivil vatandaşlarımızın geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, aileler arasında tanışma ve kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin, toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve toplumda şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bir farkındalık meydana getirmektir. Ayrıca şehit ve gazi ailelerimizin haklarının sosyal takipçisi olmak ve bununla ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleyerek şehitlik kavramını yeni nesillere en iyi bir şekilde  anlatabilmektir. Şehit ve gazi ailelerimizi birlik ve beraberliğin sevgi ve saygı bağlarını artırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bölgemizin gür sesi olmaya çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız ve gece gündüz demeden her zaman ve her yerde iyi günlerinde kötü günlerinde kimseye karşı ön yargılı olmadan şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi yürekten kucaklayarak yanlarında ve emrinde olacağız."

HAKKARİ

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:08
  • GÜNEŞ 06:31
  • ÖĞLE 11:54
  • İKİNDİ 14:42
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de ilk defa federasyon kuruldu
YEREL HABERLER Hakkari’de ilk defa federasyon kuruldu
Hakkari’de anız yangını korkuttu
YEREL HABERLER Hakkari’de anız yangını korkuttu
“Mevlid-i Nebi” Programına kadınlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER “Mevlid-i Nebi” Programına kadınlardan yoğun ilgi
Vali Akbıyık, sınırdaki köyleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, sınırdaki köyleri ziyaret etti
Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi
Kaza şehidinin eşine 'Şehadet  belgesi' verildi
YEREL HABERLER Kaza şehidinin eşine 'Şehadet  belgesi' verildi
Hakkari’deki okullarda iş güvenliği denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’deki okullarda iş güvenliği denetimi
Vali Akbıyık’tan şehit eşine şehadet belgesi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan şehit eşine şehadet belgesi
Hakkari'de "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" etkinlikleri
YEREL HABERLER Hakkari'de "3-9 Kasım Organ Bağış Haftası" ...
Kaymakam Doğramacı: “Bu hareket şehre ihanettir”
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı: “Bu hareket şehre ihanettir”
Hakkari’de “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri
YEREL HABERLER Hakkari’de “Mevlid-i Nebi Haftası” etkinlikleri
Vali Akbıyık'tan 3 bin 450 rakımdaki üs bölgelerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan 3 bin 450 rakımdaki üs bölgelerine ...
Vali Akbıyık, muhtaç çocukları kendi elleriyle giydirdi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, muhtaç çocukları kendi elleriyle ...
Vali Akbıyık 3450 rakımdaki üs bölgelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Akbıyık 3450 rakımdaki üs bölgelerini ziyaret ...
Reyhan öğretmen, görmeyen öğrencisine ışık oldu
YEREL HABERLER Reyhan öğretmen, görmeyen öğrencisine ışık oldu
Hakkari’de PKK’ya ait sığınak ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de PKK’ya ait sığınak ve silah ele geçirildi
Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı çalışmaları denetledi
Yüksekova’da ‘Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır’ etkinliği
YEREL HABERLER Yüksekova’da ‘Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır’ ...
Hakkari Belediyesinden hizmet atağı
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden hizmet atağı
Hakkari’deki bazı kurumlara ‘Erişilebilirlik’ belgesi
YEREL HABERLER Hakkari’deki bazı kurumlara ‘Erişilebilirlik’ belgesi
Hakkari’de terör operasyonu
YEREL HABERLER Hakkari’de terör operasyonu
VEDAŞ ekiplerinden Zap Vadisi’nde zorlu çalışma
YEREL HABERLER VEDAŞ ekiplerinden Zap Vadisi’nde zorlu çalışma
Vali Yardımcısı Gölbaşı’ndan Kültür ve Aile Kadın Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Gölbaşı’ndan Kültür ve Aile Kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu