Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu kuruldu

HAKKARİ'de şehit ve gazi aileleri, 'Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu' altında birleşti. Federasyon başkanlığına seçilen Abdurrahman Er, Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüm illerdeki derneklerin, federasyona katılım yapmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Dernek binasında basın açıklaması yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Abdurrahman Er, Hakkari'de ilk kez kurulan federasyonun adının Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu olduğunu söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gazi ve şehit aileleri ile alakalı dernekleri bir çatı altında toplamak amacıyla federasyonun kurulduğunu belirten Er, federasyonun yönetim kurulu başkanlığına ise kendisinin seçildiğini söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tüm illerdeki derneklerin federasyona katılım yapmaları konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Er şöyle konuştu:

"Amacımız, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak ve devam ettirmek uğruna, şehit ve gazi olan asker, polis, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ile, sivil vatandaşlarımızın geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, aileler arasında tanışma ve kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin, toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve toplumda şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bir farkındalık meydana getirmektir. Ayrıca şehit ve gazi ailelerimizin haklarının sosyal takipçisi olmak ve bununla ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleyerek şehitlik kavramını yeni nesillere en iyi bir şekilde anlatabilmektir. Şehit ve gazi ailelerimizi birlik ve beraberliğin sevgi ve saygı bağlarını artırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bölgemizin gür sesi olmaya çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız ve gece gündüz demeden her zaman ve her yerde iyi günlerinde kötü günlerinde kimseye karşı ön yargılı olmadan şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi yürekten kucaklayarak yanlarında ve emrinde olacağız."

