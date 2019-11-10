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Yüksekova'da menfez yenileme çalışması

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Duraklı mezrasında yetersiz kalan menfezler yenilendi.

Yüksekova'da menfez yenileme çalışması

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Duraklı mezrasında yetersiz kalan menfezler yenilendi.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kız mevsimi öncesi çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Güçlü köyüne bağlı Duraklı mezrasında yetersiz kalan eski menfezler, ekipler tarafından değiştirildi. Vatandaşların kışa sıkıntısız girmeleri için çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm noktalara hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.

HAKKARİ

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:09
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  • İKİNDİ 14:41
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