Soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde satıcılık yapanlar, soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyor.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde satıcılık yapanlar, havanın soğumasıyla özellikle akşam saatlerinde zor anlar yaşıyor. Caddede balık satışı yapan Ekrem Çallı, soğuk havaya karşı soba yakarak müşteri bekliyor. Ekrem Çallı, “Yıllardır yaz kış demeden bulunduğumuz barakada işimizi yapıyoruz. Malum kış geliyor, akşamları soğuk oluyor. Biliyorsunuz kışın en güzel tat ise balık yemektir. Biz de akşam soğuğuna karşı odun sobamızı yakarak satışlarımızı yapıyoruz. Artık odun sobamızı her gün yakıyoruz” dedi.

HAKKARİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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