Hakkari Belediyesinden gece mesaisi

Kent genelinde yol onarım çalışmaları sürdüren Hakkari Belediyesi, bu kapsamda geceli gündüzlü hizmetlerini sürdürüyor.

18 Ekim 2019’da kayyumun atandığı Hakkari Belediyesinde yapılan hummalı çalışmalar vatandaşları sevindirdi. Doğalgaz döşeme çalışmaları nedeniyle kazılan yollar ve kentin değişik mahallelerinde tahrip olan yollar, belediye ekipleri tarafından yama asfalt ile kapatılıyor. Hakkari Belediyesine bağlı tüm birimlerin seferber olduğu çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde trafiğin aksamaması için yol onarım çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdüren belediye ekiplerinin çalışması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İçme suyu arızalarının giderilmesi, asfalt çalışması, bozuk yolların onarılması, yeni otopark alanlarının oluşturulması, kent genelindeki köprü ve menfez altlarındaki çöplerin temizlenmesi gibi birçok çalışmayı yürüten belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu söyledi.

HAKKARİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:05

YATSI 18:23

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