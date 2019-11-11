Yüksekova'da 11 bin fidan toprakla buluşturuldu

- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 11 bin fidan dikimi yapıldı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı bahçesinde ve EsendereYüksekova karayolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı'nda fidan dikim programı düzenlendi. Programa, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Hakkari Barosu Başkanı Ergün Canan, Garnizon Komutan Albay Hasan Koyuncu, STK´lılar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Doğramcı, Yüksekova´da 11 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "Bundan sonra da yeni bir süreç başlatacağız. Her yaş gününde, her okulu bitirdiğimizde, her mezuniyette, her çocuğumuz adına birer tane fidan dikecek şekilde bir proje başlatacağız. Daha yeşil bir Yüksekova için de bütün çocuklarımız el ele gönül gönüle verdiler. İnşallah Yüksekova bundan sonra daha çok ağaç, daha yeşil, daha müreffeh bir şehir olacaktır" dedi.



HAKKARİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

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