Yüksekova’da fidan dikimi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yeni Mahalle’de bulunan Selahaddin Eyyübi Havalimanı’nın bahçesinde gerçekleştiren fidan dikimine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Servet Canlı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikimi yapan Kaymakam Osman Doğramacı, “Türkiye’nin tamamında 11 milyon fidan dikilmesi amacıyla bir yola çıkıldı. Bunun bir ayağı da Yüksekova. İnşallah 11 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bundan sonrada bu hususta yeni bir süreç başlatacağız inşallah. Biraz öncede bu konuyu arkadaşlarla konuştuk. Her yaş gününde, her okulu bitirdiğimizde, her mezuniyetimizde, her çocuğumuz birer fidan dikecek şekilde bir proje başlatacağız. Böylece her çocuğun fidanla ilişkisini geliştireceğiz hem de ilçemizi nefes alan bir konuma getireceğiz. Bugün çocuklarımızla faaliyetin ilk adımını attık. Bundan sonra bu faaliyetler artarak devam edecektir” dedi.

Öte yandan, Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı kenarında da fidan dikimi gerçekleştirildi.

HAKKARİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:05

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.