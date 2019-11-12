Hakkari’de doğalgaz ateşinde ilk çay demlendi Hakkari’ye ilk doğalgaz verildi

Hakkari’nin Gazi Mahallesi sakinlerinden Murat Taş’ın evine ilk doğalgaz verildi. Doğalgaz ateşinde demledikleri çayı yudumlayan Taş ailesi, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin kış aylarında havası en kirli illerin başında gelen Hakkari'ye doğalgazın getirilmesi için yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. BOTAŞ’ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma tarafından Van’ın Erçek Mahallesi’nde başlatılan 204 kilometrelik doğalgaz çelik boru hattı, geçtiğimiz yıl 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası’ndan kent merkeze ulaştırıldı. Kentteki yer altı çalışmalarının ardından aboneliğini yaptıran Gazi Mahallesi sakinlerinden Murat Taş’ın evine ilk gaz verildi. Doğalgaz ateşi üzerinde çay demleyen Taş ailesi, birlikte kahvaltı yaptı.



“Doğalgazın gelmesinin kentte sevinçle karşılandı”

Evin tesisat bağlantısını yapan Makine Mühendisi Ayaz Bayer, Türkiye'nin kış aylarında havası en kirli illerin başında yerini alan Hakkari’ye doğalgazın gelmesinin kentte sevinçle karşılandığını söyledi. Bayer, “Havaların soğumasıyla birlikte merakla beklenen doğalgaz şu an itibarıyla kullanılmaya başlandı. Murat Taş’ın evine ilk gazı verdik. Hatta gaz ateşi üzerinde kaynattığımız ilk çayımızı da içtik. Tesisat döşememizin bitmesiyle sayaç mühürlendi. Gazımız ısınma, duş ve ocak için tesisatın her yerinde dolaşıyor. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.



“Doğalgaz, Hakkari için bir devrimdir”

Evine ilk doğalgaz verilen Murat Taş ise, yıllardır özlemini çektikleri doğalgazın serhat şehri olan Hakkari’ye ulaşmasına çok sevindiklerini söyledi. Taş, “Türkiye’nin en kirli havasına sahip olan Hakkari artık bir iki yıla kadar kirli havasıyla değil temiz havasıyla gündeme gelecek. Doğalgaz, Hakkari için bir devrimdir. Hakkari için büyük bir kazançtır. Çünkü biz yıllarca siyah kömürün ve odunun kahrını çektik. Bizde artık batıdaki ya da Avrupa’daki insanlar gibi bu nimetten faydalanacağız. Bugün ailemle birlikte doğalgaz ateşiyle çayımızı içtik ve kahvaltımızı yaptık. Aslında burada doğalgaza ümitsizce bakıyorduk. Gelmez diyorduk. Çünkü hava, iklim ve ulaşım şartları çok zordu. Tabi kentimizde imar sorunu da var. Ama hükumetimiz ve valimiz bunu başardı. İlk aboneliği yaptığımda o heyecan bambaşkaydı. Hakkari’de ilk doğalgazı kullandığım için de çok mutluyum. Belki gelecek nesillere Hakkari’ye doğalgazın nasıl geldiğini anlatacağız. Ben tekrardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAKKARİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:11

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