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Hakkari Adliyesindeki baro odasına Av. Keskin’in ismi verildi

İHA

Hakkari Adliyesindeki baro odasına 14 Ocak 2000 yılında Van'da uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Hakkari eski milletvekili Avukat Cumhur Keskin'in ismi verildi.

Hakkari Adliyesindeki baro odasına Av. Keskin’in ismi verildi

Hakkari Adliyesindeki baro odasına 14 Ocak 2000 yılında Van’da uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Hakkari eski milletvekili Avukat Cumhur Keskin’in ismi verildi.
Hakkari Barosu Başkanlığı tarafından Hakkari Adliyesindeki baro odasına Avukat Cumhur Keskin’in ismi verilmesi memnuniyetle karşılandı. Hakkarili vatandaşlar, örnek bir davranış sergileyerek merhum Cumhur Keskin’in adının yaşatılmasından dolayı Hakkari Baro Başkanlığına teşekkür ettiler.
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan, 14 Ocak 2000 yılında Van’da uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Keskin’in Hakkari ilinin yetiştirdiği nadide insanlardan, Türkiye’nin sayılı hukukçularından ve bölgenin de sevilen bir aydınlık beyni olduğunu söyledi. Keskin’in; halkın yanında, mazlumun ve mağdurun dostu, hukukun ve adaletin yılmaz savunucusu olduğunu belirten Başkan Canan, “Tek amacı hukukun ve adaletin egemen olduğu, her insanın layık olduğu en iyi yaşam standartlarında yaşaması ve kendisini ifade etmesini isteyen Cumhur Keskin, ülkemiz ve özellikle bölgemiz için yeri doldurulamaz bir boşluk bırakmıştır. Yaşadığı sürece kendini halkına ve insanlarına adamış, avukatlık hayatında ve milletvekilliğinde de bölgesine hizmet etmeyi görev telakki etmiştir. Değerli meslektaşımızın ismini Hakkari Adliyesindeki baro odasına vermenin onurunu ve mutluluğunu yaşadık” dedi.
Hakkari Barosu Başkan Vekili Av. Gülabi Seven ise, kendilerini ziyaret eden birçok vatandaşın Hakkari Adliyesindeki baro odasına merhum Av. Cumhur Keskin’in ismini vermelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerini söyledi.

HAKKARİ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:12
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 11:54
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:04
  • YATSI 18:21
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