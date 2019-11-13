Hakkari Belediyesi, su arızalarıyla mücadele ediyor

Hakkari Belediyesi, kentin değişik noktalarında bulunan içme suyu arızalarını gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde doğalgaz döşeme çalışmaları sırasında meydana gelen içme suyu arızaları ve şebekelerin patlaması, belediye ekipleri tarafından onarılıyor. Kentin birçok noktasında içme suyu arızalarının bulunduğunu belirten Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için ivedi olarak arızaları kademeli bir şekilde gidermeye çalıştıklarını belirttiler.

Keklikpınar Mahallesi’nde ise, ana şebeke hattında yaşanan su patlağı, belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yeniden onarıldı.

Mahalle sakinleri, meydana gelen içme suyu arızalarına anında müdahale eden belediye ekiplerini teşekkür ettiler.

HAKKARİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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