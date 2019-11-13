Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle ile çevre yolun birleştiği noktada meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

HAKKARİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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