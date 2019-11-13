Hakkari’de kan bağışı kampanyası

– Kızılay tarafından Hakkari'de 3 gün sürecek olan kan ve kök hücre bağışı kampanyası start aldı.

Vatandaşlar, kampanya kapsamında Bulvar Caddesi üzerindeki mobil kan bağışı aracına gelerek kan bağışında bulundu. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağış aracının 1314 ve 15 Kasım tarihleri arasında Hakkari Belediyesi karşısında bulunacağını ve vatandaşların 3 gün boyunca bağışta bulunabileceğini söyledi. 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyen Bozkurt, bağış kampanyasının geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarının devam edeceğini, vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini ifade etti.

HAKKARİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

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