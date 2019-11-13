Yüksekova'da zincirleme kaza: 7 yaralı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Suüstü köyü yakınlarında meydana geldi. Cevzet Birer yönetimindeki 55 GM 066 plakalı minibüs ile 06 DS 7007 ve 06 FB 0110 plakalı araçların karıştığı kazada minibüs sürücüsü Cevzet Birer, Türkan Caner, Yıldız Caner, Mina Caner, Elanur Caner yaralanırken, kazaya karışan diğer iki araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, olay yerinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin, yolu tazyikli suyla yıkamasından sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:04

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.