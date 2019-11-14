Hakkari’de beyaz bayrak alan işletmeler denetlendi

Hakkari’de önceki yıllarda teknik ve hijyenik yönden belirtilen koşullara özenle uyan ve “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan gıda işletmeleri denetlendi.

Kentteki cafe, pastane ve lokanta benzeri gıda işletmelerinin teknik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi tarafından ‘Beyaz Bayrak’ almaya hak kazanan işletmeler yeniden denetlendi. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Birimi ekipleri tarafından gıda işletmeleri büyük bir titizlikle kontrol edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, geçmiş yıllarda il genelinde beyaz bayrak verilen işletmeleri yeniden denetlediklerini belirttiler.

İşletme sahipleri ise, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, bu duyarlılıktan dolayı da zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 11:54

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:03

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.