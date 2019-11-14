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Rektör Pakiş, gazetecilerle bir araya geldi

İHA

Rektör Pakiş, gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.
Rektörlük binasındaki lokalde düzenlenen kahvaltılı sohbet toplantısına; Prof. Dr. Ömer Pakiş, eşi Melike Pakiş, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ersalı, dekanlar, yüksekokul müdürleri, kurumda görevli daire başkanları ve basın mensupları katıldı. Üniversiteyi vekaleten yönettiği bir yıllık dönemle rektör olarak atandığı 3 yıllık dönemde yaptığı çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgiler veren Pakiş, üniversitelerin bilgi üretmek ve ürettiği bilgi üzerinden bulunduğu bölgeye katkı sunmak gibi zor bir görevi bulunduğunu söyledi. Hakkari Üniversitesinin kurum kültürü ve kurum hafızasının oluşması için çabaladıklarını belirten Pakiş, göreve gediği günden beri bütün çalışanları kurumun bir parçası haline getirmeye gayret ettiğini kaydetti.
Kurumların başarılı olması için bir hedefinin olması gerektiğini belirten Pakiş, "Göreve geldiğim günden itibaren Hakkari Üniversitesi olarak kendimize ulaşılabilir, başarılabilir hedefler koyduk. Şehrimizi güzelleştirme adına sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Meydan Medresesi ile ilgili projemiz çok kıymetlidir. Kent ve etnografya müzeleriyle ilgili adımlar attık. Hakkari Üniversitesi kendi ayakları üstünde durabilen, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları olan, hem yurt içinde hem de yurt dışında öğrenci kabul edebilir duruma geldi. Bazı sorunlarımız da var. Yurt konusunda epeyce zorlandık. Yüzlerce öğrenci üniversitemizi kazandı, ama yer olmadığı için kayıt yaptıramadı. Yurt sorununun çözümü için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.
Zeynel Bey Yerleşkesinin birinci etabının bitmek üzere olduğu bilgisini veren Rektör Pakiş, “Merkez derslik binamız büyük oranda bitti, lojmanlar bitti. 2 bin kişilik bir spor kompleksini yaptık, çok modern bir kafeterya yaptık. Asfaltımız bugün dökülüyor. İkinci etap çalışmaları devam ediyor. Eğitim fakültesinin kaba inşaatı bitiyor. Kütüphane ve kültür merkezi yapılıyor. Bunu projelendirirken, her şey bir birini tamamlayacak şekilde tasarlandı. Birinci etap ve ikinci etap ile ilgili hiçbir sıkıntımız kalmadı. Bir de üçüncü etabımız var. Yüksekova ilçesine yapılacak bu etap ile ilgili çalışma ve girişimlerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, öğrencilerin bu yıl içerisinde Zeynel Bey Yerleşkesine taşınıp taşınmayacağı sorusuna da, her şey hazır ama ısınma sorunu nedeniyle bu yıl taşınmama ihtimali bulunduğu bilgisini verdi.
Atıl durumda olan Hakkari Üniversitesi Rektörlük binasını büyük emek vererek kullanılır duruma getirildiğini anlatan Rektör Pakiş, üniversitenin önümüzdeki yıllarda daha çok öğrenci kabul edeceği mesajını verdi.

HAKKARİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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