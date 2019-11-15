Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü ara tatil planını açıkladı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bu yıl ilk defa 1822 Kasım 2019 tarihleri arasında uygulanacak bir haftalık ara tatil planlarını açıkladı.

Ara tatil öğrenci etkinlik planını açıklayan Müdür Gür, "Bu ara tatilde eğitim öğretim faaliyetlerine okul dışında devam edilecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kültürle, sporla, sanatla, doğayla buluşma vaktidir. Başta ülkemiz olmak üzere dünyada iyi eğitim performansı gösteren ülkeler, başarılarını geçmişten geleceğe köprüler kurarak, çevreleri ve doğa ile barışık nesiller yetiştirerek sağlamaktadırlar. Bu politikalar doğrultusunda Vizyon 2023 Belgesi, eğitim sistemimizin ışığı olmuştur. İlimizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için 16 dalda 19 etkinlik planlanmıştır. Ara tatil etkinlik önerilerimiz 15 Kasım Cuma akşamı itibari ile ‘aratatil.meb.gov.tr’ adresinden tüm yurttaşlarımızın erişimine açılacaktır. 81 ilimizin etkinliklerinin yer aldığı sitede başka şehirlerde ikamet edip ara tatilini ilimizde geçirecek olan hemşehrilerimizin çocukları, etkinliklerimize katılma imkânları olacaktır" dedi.

Ara tatil öğretmen çalışmaları hakkın da bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Eğitimin en önemli unsurlarından biri öğretmendir. Eğitim öğretim süreçlerinde kullanılan ders materyalleri ve bu materyallerin teknolojiye uyarlanması, öğrenme öğretme süreçlerinde etkililiğin artması temel amaçlarımızdan biridir. İyi bir eğitim; toplum ve bireyin ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Eğitimin yönlendiricisi olan öğretmenlerin kişisel gelişimi, değişen teknoloji ve gelişmelere adapte olması, öğrencilerimizin öğrenme süreçleri üzerinde önemli rol oynayacaktır. Yapılan araştırmalarda öğrenci başarısında öğretmenlerin doğrudan etki ettiği görülmektedir. 2023 Eğitim Vizyonumuzda ‘İnsan Kaynakları Geliştirilmesi ve Yönetimi’ geniş bir biçimde ele alınmış olup öğretmen ve yöneticilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik tüm faaliyetler planlanmıştır. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan 1822 Kasım ilk ara tatilinde, Hakkâri Üniversitesi ile yapmış olduğumuz işbirliği ve Bakanlığımızdan gelecek olan alanında uzman 3 akademisyen ile beraber 12 akademisyenimiz; öğretmen ve idarecilerin gelişimine yönelik 9 konu ile ilgili eğitimler vereceklerdir. İlimizde 38 alanda görev yapan bin 281 öğretmene ve 77 okul müdürümüze verilecek olan bu eğitimler, hafta boyunca çeşitli saatlerde müdürlüğümüze bağlı konferans salonlarında olacaktır" diye konuştu.

HAKKARİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:02

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.