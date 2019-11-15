Çukurca’da ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası kapsamında ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans düzenlendi.

İlçedeki Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulunun çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen konferansa İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İlçe Müftüsü Akif Arıkmert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans verildi.

Konferansın ardından belediye çalışanları tarafından katılımcılara 'Hazreti Peygamber ve Gençlik' adlı kitap ile gül hediye edildi.

HAKKARİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:02

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.