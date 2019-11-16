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Yeni içme suyunun maslak kapakları takıldı 3 bin 500 rakımda içme suyu maslak çalışması

İHA

Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasında kent merkezine gelen içme suyu hattı üzerinde bulunan maslakların kapakları takıldı.

Yeni içme suyunun maslak kapakları takıldı 3 bin 500 rakımda içme suyu maslak çalışması

Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasında kent merkezine gelen içme suyu hattı üzerinde bulunan maslakların kapakları takıldı.
Hakkari Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Okay ve beraberindeki ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren kent merkezinden 22 kilometre mesafede bulunan 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasına hareket ettiler. Soğuk havaya rağmen yaylada bulunan yeni içme suyu hattı üzerinde bulunan maslakların kapakları ve merdivenleri yetkili firma tarafından monte edilip yerlerine yerleştirildiler. Vatandaşların daha sağlıklı su alabilmeleri için tüm önlemlerin alındığını belirten Müdür Okay, yetkili firma çalışanları ile gittikleri Berçelan yaylasında içme suyu hattı üzerindeki maslak kapakları ve merdivenleri mont edip yerlerine yerleştirdiklerini söyledi.

HAKKARİ

16 Kasım 2019 Cumartesi

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