Evlerine su basan ailelerin mağduriyeti giderildi

Hakkari’nin değişik mahallelerinde evlerine su basan bazı mahalle sakinlerinin mağduriyetleri belediye ekipleri tarafından giderildi.

Kentin birçok noktasında meydana gelen su patlaklarına anında müdahale eden Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, değişik nedenlerden dolayı evlerine su basan vatandaşların sorunlarını ise kısa sürüde giderdi. Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birlikte hareket ederek, şehrin içme suyu çalışması neticesinde evlerini ne su basan aileleri bu sıkıntıdan kurtardı. Bağlar Mahallesi olmak üzere birçok mahalledeki su patlaklıklarını onaran belediye ekiplerine mahalle sakinleri teşekkür etti.

HAKKARİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 11:55

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:01

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.